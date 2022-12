Skoda overweegt China te verlaten

De Tsjechische autofabrikant Skoda, onderdeel van Volkswagen, overweegt om zich helemaal terug te trekken uit China. Het bedrijf neemt hier volgend jaar een besluit over, zegt bestuursvoorzitter Klaus Zellmer tegen het Duitse blad Automobilwoche.

“De concurrentie is daar zeer hevig, dus we zullen samen met onze Chinese partner bekijken hoe we verder willen”, aldus Zellmer. Alle scenario’s moeten volgens hem worden bekeken. Een daarvan is dat Skoda wel auto’s blijft verkopen in China, maar ze daar niet meer maakt.

Volgens de Skodatopman wil het bedrijf zich meer gaan richten op India, een van de grootste automarkten ter wereld. Moederconcern Volkswagen heeft nog niet gereageerd tegen persbureau Reuters.

Het concern Volkswagen verkocht in het afgelopen kwartaal juist meer auto’s, vooral dankzij een herstel van de belangrijke Chinese markt na strenge coronalockdowns in Shanghai. Topman Oliver Blume gaf aan blij te zijn met de vooruitgang in China.