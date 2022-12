Autofabrikant Rivian zakt op afwachtend Wall Street

Rivian behoorde maandag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het aandeel zakte 4,4 procent nadat de Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen had laten weten af te zien van de plannen om samen met het Duitse autoconcern Mercedes-Benz elektrische bestelbussen in Europa te gaan maken. Drie maanden geleden sloten de twee autobouwers nog een overeenkomst om een nieuwe assemblagelijn voor elektrische busjes op te zetten in Centraal- of Oost-Europa.

De stemming op Wall Street was gematigd positief na de koersverliezen van afgelopen vrijdag. De beurshandel staat deze week volledig in het teken van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Dinsdag begint de Federal Reserve aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op die dag komt ook nog het Amerikaanse inflatiecijfer over november naar buiten. Afgelopen vrijdag zorgde een onverwacht sterke stijging van de producentenprijzen in de VS nog voor vrees dat de inflatie mogelijk minder wordt getemperd dan gehoopt.

Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag met een half procentpunt zal verhogen, na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt. Bij een aanhoudend hoge inflatie zal de centrale bank echter mogelijk langer door moeten gaan met het verhogen van de rentetarieven om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger, op 33.557 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 3937 punten. Techgraadmeter Nasdaq bleef vrijwel vlak op 11.004 punten.

Horizon Therapeutics dikte haast 15 procent aan. De farmaceut kondigde aan een overeenkomst te hebben bereikt over een overname door het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Amgen (min 0,4 procent). De deal heeft een waarde van bijna 28 miljard dollar. Het is de grootste overname van Amgen ooit. De Franse farmaceut Sanofi trok zich zondag al terug uit de overnamestrijd rond Horizon. Volgens de Fransen zou de prijs te hoog zijn.

Microsoft dikte 1,7 procent aan. De Amerikaanse softwaremaker en beursuitbater Londen Stock Exchange (LSE) hebben een meerjarige deal met een waarde van 2,8 miljard dollar gesloten op het gebied van clouddiensten. Als onderdeel van de samenwerking neemt Microsoft een belang van 4 procent in het Londense beursbedrijf.

De euro was 1,0553 dollar waard, tegen 1,0548 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent in prijs, tot 72,59 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder, op 77,17 dollar per vat.