Betalingsbedrijf Adyen bovenaan AEX, Besi en ASML dalen

Betalingsverwerker Adyen is maandag bovenaan geƫindigd in de negatief gestemde AEX-index. Het Amsterdamse bedrijf werd 2,1 procent hoger gezet. Chipbedrijven Besi en ASML stonden bij de grootste verliezers in de hoofdindex op het Damrak. Besi kampte met een negatief rapport van analisten van Oddo BHF en daalde 3,8 procent.

ASML verloor 1,4 procent. De koers van de Veldhovense chipmachinemaker reageerde op berichten dat Nederland, net als Japan, een akkoord heeft bereikt met de Verenigde Staten over strenge uitvoerregels voor chipapparatuur naar China. Europa wordt door Washington ook onder druk gezet om geen chiptechnologie meer aan China te leveren. De Amerikanen willen daarmee de militaire ambities van China de kop indrukken. ASML is de grootste fabrikant van chipmachines ter wereld.

De AEX sloot met een min van 0,5 procent op 720,69 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 945,53 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in. Beleggers wachtten op de rentebesluiten van de grootste centrale banken ter wereld. De Amerikaanse Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op donderdag houden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England de laatste rentevergaderingen van het jaar.

In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een plus van 1,4 procent, dankzij een adviesverhoging door investeringsbank Stifel. Vastgoedfonds Eurocommercial Properties sloot de rij met een verlies van 4 procent. Bij de kleinere bedrijven zakte Accsys 4,5 procent. De houtveredelaar ziet topman Rob Harris volgend jaar maart vertrekken. Afgelopen zomer kondigde financieel directeur William Rudge al zijn vertrek aan.

In Parijs verloor Sanofi 0,2 procent. De Franse farmaceut liet weten geen bod te zullen uitbrengen op zijn Amerikaanse branchegenoot Horizon Therapeutics. Volgens Sanofi zou de prijs te hoog zijn. Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) steeg 3 procent. De Amerikaanse softwaremaker Microsoft heeft als onderdeel van een samenwerking op het gebied van clouddiensten een belang genomen van 4 procent in het Londense beursbedrijf. In Frankfurt daalde Mercedes-Benz 1,1 procent. De Amerikaanse elektrische autofabrikant Rivian verklaarde af te zien van de plannen om samen met het Duitse autoconcern elektrische bestelbussen in Europa te gaan maken.

De euro was 1,0548 dollar waard, evenveel als op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,3 procent in prijs tot 73,36 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder, op 78,17 dollar per vat.