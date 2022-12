Chipbedrijven Besi, ASMI en ASML onderaan in lagere AEX

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML behoorden maandag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. In de chipsector werd onder meer gereageerd op berichten dat de Verenigde Staten aan Japan hebben gevraagd om de chipexport naar China te beperken. Europa wordt door Washington ook onder druk gezet om geen chiptechnologie meer aan China te leveren. De Amerikanen willen daarmee de militaire ambities en chipfabricage van China de kop in drukken.

Op de aandelenmarkten wordt verder vooral gewacht op de rentebesluiten van de grootste centrale banken ter wereld. De Amerikaanse Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op donderdag houden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England de laatste rentevergaderingen van het jaar.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 719,01 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 942,59 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,7 procent.

Besi, ASML en ASMI verloren tot 3 procent. Ook zorgtechnologiebedrijf Philips en staalconcern ArcelorMittal behoorden tot de sterkste dalers, met minnen van 1,9 procent. NN Group (plus 0,6 procent) voerde de schaarse stijgers aan in de AEX, dankzij een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

In de MidKap klom luchtvaartcombinatie Air France-KLM 0,7 procent, na een adviesverhoging door investeringsbank Stifel. Bij de kleinere bedrijven won Avantium 1,3 procent. Het chemiebedrijf heeft een nieuwe klant gevonden voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl.

Accsys zakte 0,8 procent. De houtveredelaar ziet topman Rob Harris volgend jaar maart vertrekken. Afgelopen zomer kondigde financieel directeur William Rudge al zijn vertrek aan.

In Parijs steeg Sanofi 1,9 procent. De Franse farmaceut liet weten geen bod te zullen uitbrengen op zijn Amerikaanse branchegenoot Horizon Therapeutics. Volgens Sanofi zou de prijs te hoog zijn. Na de terugtrekking van de Fransen is het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Amgen volgens zakenkrant The Wall Street Journal nu de belangrijkste gegadigde om Horizon over te nemen voor naar verluidt meer dan 20 miljard dollar.

Beursuitbater London Stock Exchange (LSE) klom 4,5 procent. De Amerikaanse softwaremaker Microsoft heeft als onderdeel van een samenwerking op het gebied van clouddiensten een belang genomen van 4 procent in het Londense beursbedrijf.

De euro was 1,0519 dollar waard, tegen 1,0548 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 71,33 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 76,19 dollar per vat.