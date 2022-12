CO2-vrije naftakraker geopend op Chemelot

Het Finse bedrijf Coolbrook heeft maandag op industrieterrein Chemelot in Geleen een testreactor geopend voor het elektrisch kraken van nafta. Naftakrakers zetten ruwe olie en gas om in een grondstof voor de productie van plastics.

De opening vond plaats in aanwezigheid van onder meer bedrijven als Shell, Sabic en Braskem, en wetenschappers van universiteiten. De installatie kost zo’n 12,5 miljoen euro, waarvan het Rijk 5,5 miljoen euro subsidie beschikbaar heeft gesteld. Omdat de productie efficiënter verloopt dan normaal, is er een vijfde minder nafta nodig voor eenzelfde uitvoer, kan er een kwart op gas bespaard worden en is de CO2-uitstoot volgens het bedrijf nagenoeg nul.

In de gebruikelijke naftakrakers worden enorme hoeveelheden fossiele energie gebruikt, die zorgen voor een grote CO2-uitstoot. “Onze technologie heeft het potentieel om meer dan 2,4 miljard ton CO2 per jaar te reduceren, dat is 7 procent van de totale wereldwijde uitstoot en 30 procent van de industriële uitstoot”, aldus directeur Joonas Rauramo van Coolbrook. “Het is een van de enige technologieën ter wereld met het echte potentieel om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te helpen halen en de enige innovatie die de emissies van de zware industrie op grote schaal kan terugdringen.”

Coolbrook ontwikkelde een elektrische zogeheten Rotor Dynamic Reactor (RDR) voor het verwarmingsproces. Daarbij wordt de verbranding van fossiele brandstoffen vervangen door elektrificatie op basis van schone energie, aldus het bedrijf. Coolbrook zegt gesprekken te voeren met verschillende bedrijven, waaronder Sabic, Shell en Braskem, die geïnteresseerd zijn in de RDR-technologie. Volgens het bedrijf levert deze techniek een grote bijdrage aan de verduurzaming van de petrochemische industrie.

Met hernieuwbare energie kan het productieproces hitte tot 1700 graden Celsius opwekken, “waardoor zware industrieën zoals de petrochemische, chemische, cement- en staalindustrie, die notoir moeilijk te ontmantelen zijn, koolstofvrij kunnen worden gemaakt”, aldus Coolbrook.

De bedoeling is dat de commerciële productie in 2025 van start gaat. Coolbrook is niet de enige die elektrificatie van naftakrakers nastreeft, maar wereldwijd wel de eerste die een testbedrijf opent.