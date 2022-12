Cv-ketels stuk door koud weer, reparateurs hebben het druk

Reparateurs van cv-ketels hebben het druk vanwege het koude weer. Volgens branchevereniging Techniek Nederland begeven vooral veel oudere verwarmingsketels het. Diverse installatiebedrijven laten aan de organisatie weten de drukte nog maar net aan te kunnen.

Door het koude weer leiden oude onderdelen eerder tot problemen. De cv-ketel moet door de vorst op vol vermogen draaien en dan kunnen versleten en vervuilde onderdelen ervoor zorgen dat de verwarming niet meer werkt.

Techniek Nederland raadt dan ook aan om op tijd de cv-ketel te laten controleren. Hoe vaak dit moet, verschilt per cv, maar in de meeste gevallen is het het beste om dit elk jaar of elke twee jaar te doen. Cv-ketels gaan gemiddeld twaalf tot vijftien jaar mee.