Damrak begint lager aan week vol rentebesluiten

De Amsterdamse beurs lijkt maandag lager te beginnen aan de nieuwe handelsweek, die wordt gedomineerd door de rentebesluiten van de grootste centrale banken ter wereld. Zo begint de Amerikaanse Federal Reserve dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. De hoop dat de Fed het mogelijk wat rustiger aan zou kunnen gaan doen met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden, nam vrijdag weer wat af na een sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse producentenprijzen.

Dinsdag worden in de Verenigde Staten nog de consumentenprijzen over november bekendgemaakt. De inflatie in de grootste economie ter wereld nam in oktober voor de vierde maand op rij af tot 7,7 procent, maar ligt nog altijd ruim boven de doelstelling van 2 procent. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag met een half procentpunt zal verhogen, na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt. Wel wordt gevreesd dat de Fed langer zal doorgaan met het verhogen van de rente om de inflatie terug te dringen.

Op donderdag is het de beurt aan de Europese Centrale Bank (ECB) en de Bank of England. Ook in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk zullen de rentetarieven naar verwachting verder worden opgeschroefd met een half procentpunt. De hogere rentetarieven zetten een rem op de economie en beleggers vrezen dat de centrale bankiers daarmee een recessie zullen veroorzaken.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van 0,7 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting lager beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag ook omlaag. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong raakte 2,1 procent kwijt door flinke koersverliezen bij de Chinese techbedrijven.

Op het Damrak zal verzekeraar NN Group mogelijk profiteren van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Heineken staat eveneens in het nieuws. Volgens persbureau Bloomberg gaat de bierbrouwer in de komende tien jaar nog eens 500 miljoen dollar investeren in Vietnam. Heineken heeft tot nu toe al 1 miljard dollar geïnvesteerd in het land, waar het zes fabrieken heeft.

Ook Avantium staat in de belangstelling. Het chemiebedrijf heeft een nieuwe klant gevonden voor zijn fabriek in aanbouw voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Het Zwitserse Monosuisse zal het plantaardig geproduceerd plastic (PEF), dat naar verwachting in 2024 door Avantium in de nieuwe fabriek zal worden gemaakt, afnemen.

De euro was 1,0520 dollar waard, tegen 1,0548 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 71,75 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 76,65 dollar per vat.