De Hypotheekshop: hypotheekrentes verlaagd om hogere NHG-grens

In aanloop naar de verhoging van de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) per 1 januari volgend jaar, hebben bijna alle geldverstrekkers hun hypotheekrente verlaagd. Dat meldt adviseur De Hypotheekshop. Met die renteverlaging lijken hypotheekverstrekkers te willen voorsorteren op een aanstaande concurrentiestrijd.

De NHG biedt een vangnet voor het geval de huizenprijzen gaan dalen en daarmee de garantie dat huizenkopers niet met een restschuld blijven zitten. De grens om in aanmerking te komen voor NHG ligt nu nog op 355.000 euro, vanaf volgend jaar op 405.000 euro. Daardoor komen vanaf 1 januari meer huizen in aanmerking voor NHG, met name als de huizenprijzen gaan dalen.

De Hypotheekshop ziet als gevolg van het grotere aanbod in huizen binnen het NHG-segment de concurrentie toenemen. Volgens de hypotheekadviseur verlaagden “bijna alle actieve geldverstrekkers”, veertig in totaal, hun hypotheekrentes vorige week. Het ging daarbij met name om hypotheekrentes met NHG. De gemiddelde rente op een tien jaar vaste hypotheek met hypotheekgarantie daalde 0,14 procentpunt, volgens De Hypotheekshop de grootste daling sinds de kredietcrisis.