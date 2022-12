Duizenden nertsen op weg naar Denemarken voor herstart fok

Denemarken start vanaf het nieuwe jaar met een nieuw fokprogramma voor nertsen. Daarvoor zijn 10.000 van de dieren per schip onderweg vanuit IJsland, meldt de Deense omroep DR. Twee jaar geleden werd de volledige nertsenpopulatie in Denemarken nog geruimd uit angst voor een mutatie van het coronavirus.

Het is vanaf 1 januari weer officieel toegestaan om nertsen te fokken in Denemarken. Het fokprogramma werd twee jaar geleden aan banden gelegd vanwege zorgen over een coronamutatie die overdraagbaar was op mensen. Als gevolg daarvan werd besloten om miljoenen nertsen te ruimen. Dat besluit van de Deense premier Mette Frederiksen bleek echter geen wettelijke grond te hebben, oordeelde een onafhankelijke commissie later.

Of de dieren vanaf januari wel kunnen worden gefokt op Deense grond is echter nog maar de vraag. Zo is nog niet duidelijk wie moet betalen voor een verplicht gezondheidsonderzoek van de nertsen, waarbij onder meer gekeken wordt naar het coronavirus. Omdat er sinds de parlementsverkiezingen van begin oktober nog altijd geen regering is gevormd, is er geen verantwoordelijke minister die daar de knoop over kan doorhakken.

Valt er geen besluit voor 4 januari, de datum waarop de nertsen in Denemarken aankomen, dan moeten de dieren mogelijk worden gedood, denkt de Deense branchevereniging voor nertsenfokkers.