Energiebedrijf Oxxio compenseert tienduizenden klanten na fout

Energieleverancier Oxxio gaat tienduizenden klanten compenseren voor een fout die het bedrijf heeft gemaakt bij het verhogen van de energietarieven. Ongeveer 50.000 klanten zijn hier tussen mei en september slachtoffer van geworden en hebben hier maandag een bericht over ontvangen. Oxxio hoopt de compensatie in januari uit te keren, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van RTL Nieuws.

De fout is ontstaan bij een deel van de klanten die dit jaar zijn overgegaan van een vast naar een variabel contract. Zij kregen de garantie dat de tarieven in het eerste jaar niet zouden worden aangepast, maar dat is tussen mei en september bij een deel van de groep wel gebeurd.

Oxxio kan nog niet zeggen hoeveel geld er moet worden uitgekeerd. “We hebben tijd nodig om dit precies uit te zoeken, maar wilden de vergissing wel alvast aankondigen”, aldus de woordvoerster. In oktober en november is deze fout niet opgetreden.