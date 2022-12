Gasunie wil gasprijs drukken door meer import vloeibaar aardgas

Gasunie gaat kijken of het mogelijk is om meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te importeren. Dat meldt het staatsgasbedrijf na overleg met het ministerie van Economische Zaken. In het onderzoek wordt gekeken naar nieuwe locaties voor lng-installaties, maar ook naar bestaande. Zo zijn er al plannen om die in de Groningse Eemshaven en Rotterdam uit te breiden.

Met de uitbreiding van de lng-importcapaciteit moet de stijgende gasprijs gedrukt worden. Die is het gevolg van schaarste aan aardgas in Noordwest-Europa. Door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland, zijn de Russische gasstromen naar Europa stilgevallen. Om tekorten aan aardgas op te vangen, zijn steeds meer landen begonnen met het importeren van lng.

Volgens Gasunie is het realiseren van meer capaciteit om lng te kunnen importeren “de meest aangewezen aanpak om de prijzen op de gasmarkt te stabiliseren”. Met extra lng zou de schaarste aan aardgas worden verminderd, waardoor de aardgasprijs omlaag gaat. Om de prijsverlaging mogelijk te maken, wil Gasunie meer lng importeren tot en met de winter van 2025/2026. Daarvoor moeten uiterlijk voor aanvang van de komende winter maatregelen worden getroffen, aldus het gasbedrijf.

Het kabinet maakte vrijdag al bekend de mogelijkheden te onderzoeken om vanaf 2024 twee nieuwe importfaciliteiten voor lng te bouwen. De lng-invoercapaciteit is dit jaar al aanzienlijk verhoogd door de bouw van een nieuwe faciliteit van 8 miljard kubieke meter aardgas (bcm) in Groningen. Die vormt een aanvulling op de grotere Gate Terminal in Rotterdam, die nu een capaciteit van 16 bcm heeft. Deze moet tegen 2025 met nog eens 4 bcm zijn uitgebreid.

De prijs voor een kubieke meter aardgas lag maandagochtend op 132 euro per megawattuur. Daarmee was gas ruim 5 procent goedkoper dan voor het weekend.