Kyodo: VS vragen Japan om hulp bij beperken chipexport naar China

Japan zou moeten meewerken bij het beperken van de export van chips en chiptechnologie naar China. Die vraag hebben de Verenigde Staten rechtstreeks gesteld aan Japan, zo schrijft persbureau Kyodo op basis van ingewijden.

De Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo zou dat verzoek telefonisch hebben neergelegd bij de Japanse minister van Handel Yasutoshi Nishimura. Het zou voor het eerst zijn dat een verzoek op dat hoge bestuurlijke niveau is gedaan.

De VS voerden in oktober vergaande restricties in op de export van geavanceerde chips en chipproductiemachines naar China. Washington wil voorkomen dat China een grotere economische en militaire bedreiging gaat vormen.

Nederland en Japan zijn buiten de VS de grootste leveranciers van machines en kennis die nodig zijn om geavanceerde halfgeleiders te maken. Vooralsnog is het Washington nog niet gelukt deze landen volledig mee te krijgen in de houding ten opzichte van China.

Eerder kwamen berichten naar buiten dat Nederland strengere controles zou willen instellen op de export van chipapparatuur naar China. De Nederlandse maatregel, waarover mogelijk dit jaar nog een akkoord wordt bereikt, is in wezen een bekrachtiging en een mogelijke uitbreiding van het onofficiële verbod op de verkoop van bepaalde technologie aan China.