Loonafspraken in cao’s op nieuw record

De loonsverhogingen die werkgevers en vakbonden in cao’s vastlegden zijn niet eerder zo hoog geweest als afgelopen maand. Volgens cijfers van AWVN, de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden, was de loonstijging in cao’s gemiddeld 6,4 procent.

Volgens de AWVN is de trend van almaar hogere lonen al een jaar zichtbaar. In november was ook de aanstaande verhoging van het minimumloon al te merken in de loonafspraken.

Het overeengekomen extra loon stond nog niet in verhouding tot de inflatie. Die lag volgens de berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek in november op krap 10 procent. Volgens de AWVN werden er in november zeventien cao-akkoorden afgesloten. Met de cijfers over november komt het jaargemiddelde voor 2022 nu uit op 3,6 procent.

Dat de loonafspraken nu zo hoog zijn, heeft volgens AWVN meerdere oorzaken. Zo voelen werkgevers een soort maatschappelijke druk om het koopkrachtverlies van werknemers te beperken. Daarnaast is sprake van krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de lonen stijgen.