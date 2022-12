Musk: originele blauwe vinkjes verdwijnen over aantal maanden

De originele blauwe vinkjes op Twitter verdwijnen over enkele maanden. Dat heeft eigenaar Elon Musk van de berichtendienst in een tweet bekendgemaakt. Volgens de miljardair waren de vinkjes, die duidelijk maakten dat Twitter bij onder meer bekendheden, politici, bedrijven en journalisten instond voor de identiteit van de gebruiker, op een “corrupte en onzinnige manier uitgedeeld”.

Musk kondigde vrijwel direct na zijn overname van Twitter aan dat hij van de blauwe vinkjes in hun toenmalige vorm af wilde. In plaats daarvan zou iedereen die een betaald abonnement op Twitter nam een vinkje moeten krijgen. Toen dat werd doorgevoerd werden echter op grootschalige wijze bekendheden, politici en bedrijven nagedaan door mensen die voor zo’n goedkeuringsbewijsje hadden betaald en daarna hun gebruikersnaam veranderden in een die leek op die van een echte bekendheid of bedrijf.

Dat leidde ertoe dat de abonnementsdienst van Twitter tijdelijk werd gesloten, maar na enkele weken is die sinds maandag weer beschikbaar voor gebruikers in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australiƫ en Nieuw-Zeeland. Mensen die het abonnement via de Twitter-app op hun iPhone of iPad afsluiten betalen meer, omdat Twitter daarvoor een provisie aan Apple moet betalen.