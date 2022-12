Tesla stevig omlaag op positief gestemd Wall Street

Tesla is maandag fors lager gesloten op de Amerikaanse aandelenbeurzen. De producent van elektrische auto’s verloor 6,3 procent van zijn waarde en kwam daarmee op het laagste punt in meer dan twee jaar. Het autobedrijf van miljardair Elon Musk kent een slecht jaar en daalde al meer dan de helft in waarde sinds begin januari.

De beurzen in New York gingen juist stevig omhoog. Beleggers waren uit op koopjes na de verliezen van de week ervoor. Ook kijken handelaren vooruit naar het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Dinsdag begint de Federal Reserve aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op die dag komt ook nog het Amerikaanse inflatiecijfer over november naar buiten. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag met een half procentpunt zal verhogen, na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt. Bij een aanhoudend hoge inflatie zal de centrale bank echter mogelijk langer door moeten gaan met het verhogen van de rentetarieven om de inflatie terug te dringen tot de doelstelling van 2 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 1,6 procent hoger op 34.005,04 punten. De breed samengestelde S&P 500 en techbeurs Nasdaq hadden allebei last van de koersdaling van Tesla en haalden niet zo’n grote plus. De S&P 500 steeg 1,4 procent tot 3990,56 punten en de Nasdaq dikte 1,3 procent aan en sloot op 11.143,74 punten.

Boeing steeg 3,8 procent. De vliegtuigbouwer zou dichtbij een deal zijn met luchtvaartmaatschappij Air India. Oliebedrijven als ExxonMobil (plus 2,5 procent) en Chevron (plus 1 procent) werden hoger gezet vanwege de gestegen olieprijzen. Amerikaanse olie werd 3,4 procent duurder en kostte 73,46 dollar per vat. Brentolie steeg 2,8 procent in prijs en werd voor 78,24 dollar per vat verhandeld.

Drogisterij- en apothekersketens CVX en Wallgreens Boots Alliance maakten bekend een schikking te hebben getroffen met meerdere Amerikaanse staten voor hun rol in de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Zij hadden niet genoeg gecontroleerd of doktersrecepten voor zware pijnstillers wel terecht waren afgegeven en betalen gezamenlijk 10,7 miljard dollar. Beleggers waren blij dat de zaak is afgerond en zetten CVS 2,1 procent hoger en Wallgreens Boots Alliance 1,6 procent.

Goldman Sachs ging 1,1 procent omhoog na berichten dat de zakenbank meer mensen ontslaat dan eerder aangekondigd. Goldman zou de verlieslatende consumententak zo willen reorganiseren. British American Tobacco daalde 0,9 procent nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof had geweigerd een verbod op tabaksproducten met een smaakje in Californië tegen te houden.

De euro was 1,0536 dollar waard, tegen 1,0548 dollar bij het slot van de Europese beurzen.