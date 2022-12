Vakbonden akkoord met nieuwe cao pakketbezorger DHL

Vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord over een nieuwe cao bereikt met DHL Parcel, een onderdeel voor pakketbezorging van Deutsche Post DHL. Personeel als vrachtwagenchauffeurs, loodsmedewerkers en administratief medewerkers gaan er volgend jaar gemiddeld 9 procent op vooruit. Zij krijgen ook onder meer een hogere reiskostenvergoeding en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto. Het minimumloon gaat naar 12,50 euro.

De FNV is enthousiast over het akkoord en legt dit positief voor aan zijn leden, die er net als de leden van de CNV tot eind deze maand over kunnen stemmen. De cao voor 2500 medewerkers van DHL gaat in januari in en geldt voor een jaar. De rest van de 11.000 werknemers in Nederland valt onder de cao DHL Parcel e-Commerce.

De FNV heeft nog altijd geen overeenkomst over een nieuwe cao bereikt met PostNL, een concurrent van DHL. De vakbond vindt het loonbod te laag en wil dat iedereen binnen PostNL minstens 14 euro per uur gaat verdienen. Behalve de FNV zijn nu ook de vakbonden BVPP en CNV bezig met acties.