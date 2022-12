VS komen met grote aankondiging in onderzoek naar kernfusie

Het Amerikaanse ministerie van Energie zal deze week met een “belangrijke wetenschappelijke doorbraak” op het gebied van kernfusie komen. De aankondiging van dit weekend volgt op eerdere berichten in de media over een belangrijke wetenschappelijke mijlpaal in onderzoek naar kernfusie. Vermoedelijk is het wetenschappers gelukt om kernenergie op te wekken waarbij er meer energie vrijkomt dan dat erin gaat.

Kernfusie is het samensmelten van lichte atoomkernen. Hierbij komt energie vrij die kernfusie-energie wordt genoemd. Kernfusie wordt gezien als een duurzame energiebron. De grondstoffen die nodig zijn voor de kernfusie – water en lithium – zijn ruimschoots verkrijgbaar en voorradig. Daarnaast komt er bij het samensmelten van atoomkernen geen koolstofdioxide vrij.

Vooralsnog is het netto opwekken van energie het grootste technische obstakel. Voor het proces van samensmelting zijn enorm hoge temperaturen nodig. Voor dit proces is bijna net zoveel energie nodig als dat het oplevert.

De Britse krant Financial Times meldde dit weekend dat wetenschappers van het in Californië gevestigde Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) een “netto energiewinst” hadden bereikt met een experimentele fusiereactor. Dat zou de eerste keer zijn dat onderzoekers met succes meer energie hebben geproduceerd in een fusiereactie dan er tijdens het proces werd verbruikt. Daarmee zou sprake zijn van een potentieel belangrijke stap in het streven naar koolstofvrije energie.

De fusiereactie die een netto energiewinst van 120 procent opleverde, vond plaats in de afgelopen twee weken, aldus FT. De krant baseerde zich op drie mensen met kennis van de voorlopige resultaten. Ook de Washington Post sprak ingewijden bij het onderzoek.

De LLNL-fusiefaciliteit bestaat uit bijna tweehonderd lasers ter grootte van drie voetbalvelden. Die bombarderen een kleine plek met hoge energieniveaus om een fusiereactie op gang te brengen.

Woordvoerders van het Energy Department en LLNL gaven eerder geen commentaar over of bevestiging van het FT-bericht. Ze zeiden dat de Amerikaanse minister van Energie Jennifer Granholm dinsdag met een aankondiging komt.