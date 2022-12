Aandeel vaccinmaker Moderna fors meer waard na huidkankernieuws

Het aandeel van biotechbedrijf Moderna, bekend van zijn coronavaccin, is bijna 20 procent meer waard geworden op de beurs in New York na nieuws over een mogelijk huidkankermiddel. Het farmaceutisch bedrijf meldde na onderzoek dat zijn vaccin tegen melanomen in combinatie met een kankermedicijn van branchegenoot MSD het risico op de terugkeer van deze vorm van huidkanker significant lijkt te verlagen.

De algehele stemming op de aandelenbeurzen van New York hing voor een groot deel samen met nieuwe inflatiecijfers. De prijzen in de Verenigde Staten stegen in november nog altijd hard, maar minder sterk dan economen in doorsnee hadden verwacht. Dat voedde de hoop op kleinere renteverhogingen door de Federal Reserve, wat gunstig kan uitpakken voor de waarde van aandelen.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street gaven uiteindelijk wel een deel van hun eerdere winsten prijs. De aandacht gaat nu uit naar de daadwerkelijke boodschap die de Fed woensdag uitdraagt als het nieuwe rentebesluit bekend wordt gemaakt. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 34.108,64 punten. De bredere S&P 500 won 0,7 procent tot 4019,65 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 1 procent hoger op 11.256,81 punten.

Tesla verloor ruim 4 procent, daags nadat de producent van elektrische auto’s ook al flink aan waarde had verloren. Daardoor is topman en grote aandeelhouder Elon Musk volgens persbureau Bloomberg zijn positie van rijkste persoon op aarde kwijtgeraakt aan de Franse zakenman Bernard Arnault, die bijna de helft van luxeconcern LVMH bezit. Onlangs berekende zakenblad Forbes al dat Musk even niet meer de rijkste ter wereld was.

Nieuws over Apple (plus 0,7 procent) zette ontwikkelaars van datingapps in beweging. Het techbedrijf treft naar verluidt voorbereidingen om andere winkels voor apps dan de eigen App Store toe te laten op iPhones. Daarmee kunnen apps ook de commissie van 30 procent omzeilen die ze Apple moeten betalen voor hun inkomsten via de app-store, waar onder andere Tinder van kan profiteren. Het moederbedrijf van die datingapp, Match Group, sloot 7,7 procent hoger. Concurrent Bumble won 1,2 procent.

Oracle won bijna 5 procent. De softwaremaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht.

De euro was 1,0632 dollar waard, tegenover 1,0644 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent duurder op 75,43 dollar per vat. Brentolie steeg 3,5 procent in prijs tot 80,70 dollar per vat.