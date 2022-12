Adyen en Besi bij stijgers in positieve AEX

Adyen behoorde dinsdag tot de stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Het betaalbedrijf profiteerde van een koopadvies door Jefferies. De kenners van de Amerikaanse investeringsbank zien Adyen als topfavoriet in de Europese betaalsector. Chipbedrijf Besi toonde wat herstel na het zware koersverlies een dag eerder.

Beleggers zijn verder vooral in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat later op de dag verschijnt. De markten hopen dat de Amerikaanse consumentenprijzen in november opnieuw minder sterk zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. In oktober nam de inflatie al voor de vierde maand op rij af.

Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Federal Reserve de rente minder agressief hoeven te verhogen. De Amerikaanse centrale bankiers beginnen dinsdag ook aan hun tweedaagse rentevergadering. Het rentebesluit volgt op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan met een half procentpunt zal verhogen, na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt. Beleggers zijn vooral benieuwd wat de Fed zal zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 723,59 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 946,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,2 procent.

Naast Besi (plus 0,8 procent) en Adyen (plus 0,6 procent) stonden de chipbedrijven ASMI en ASML in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 1,4 procent. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX voerden de dalers aan, met minnen tot 1,1 procent.

Shell won 0,9 procent. Het olie- en gasconcern verkoopt zijn belangen in twee offshore-deelcontracten van Baram Delta in Maleisiƫ aan Petroleum Sarawak Exploration & Production voor 475 miljoen dollar. Afhankelijk van de ontwikkeling van de grondstofprijzen ontvangt Shell later mogelijk nog tot 50 miljoen dollar extra.

In de MidKap sloot Air France-KLM de rij met een verlies van 1,5 procent. Analisten van Oddo BHF haalden de luchtvaartcombinatie van hun kooplijst af en de kenners bij Deutsche Bank verlaagden het koersdoel voor het aandeel.

Bij de kleinere bedrijven zakte Envipco 6,5 procent tot 2,71 euro. De fabrikant van statiegeldmachines heeft zo’n 15 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De ruim 5,6 miljoen nieuwe aandelen werden verkocht tegen 2,66 euro per stuk.

De euro was 1,0549 dollar waard, tegen 1,0548 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent in prijs tot 74,22 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 79,22 dollar per vat.