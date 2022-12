Air France-KLM stijgt op Damrak na winstverhoging Lufthansa

Air France-KLM behoorde dinsdag tot de winnaars op het Damrak. De luchtvaartcombinatie liftte mee op positief nieuws van zijn Duitse concurrent Lufthansa, die opnieuw zijn winstverwachting voor dit jaar opschroefde. Volgens de Duitse luchtvaartmaatschappij lagen de boekingen in oktober en november boven de verwachtingen en wordt voor de komende maanden op een voortzetting van die positieve trend gerekend.

De Europese beurzen veerden ook wat op na de koersverliezen aan het begin van de week. Beleggers wachten vooral op een belangrijk inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat later op de dag wordt vrijgegeven. De markten hopen dat de Amerikaanse consumentenprijzen in november opnieuw minder sterk zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. In oktober nam de inflatie al voor de vierde maand op rij af.

Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Federal Reserve de rente minder agressief hoeven te verhogen. De Amerikaanse centrale bankiers beginnen dinsdag ook aan hun tweedaagse rentevergadering. Het rentebesluit volgt op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan met een half procentpunt zal verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,9 procent in de plus op 727,21 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 950,46 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,7 procent.

Lufthansa dikte 3,7 procent aan in Frankfurt. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van maatschappijen als Eurowings, Austrian, Swiss en Brussels Airlines, rekent nu op een brutowinst van ongeveer 1,5 miljard euro in 2022. Eerder werd gerekend op meer dan 1 miljard euro. Air France-KLM steeg 2,1 procent in de MidKap, ondanks een adviesverlaging door analisten van Oddo BHF. IAG, het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, won 2,6 procent in Londen.

In de AEX stonden zorgtechnologiebedrijf Philips, vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield en techinvesteerder Prosus bovenaan, met winsten tot 2,6 procent. Ook de chipbedrijven Besi en ASML wonnen rond de 2 procent. Betaalbedrijf Adyen (plus 2,2 procent) profiteerde van een koopadvies door Jefferies. De informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX voerden de dalers aan, met minnen van 0,8 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Envipco dik 3 procent tot 2,80 euro. De fabrikant van statiegeldmachines heeft zo’n 15 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen, die voor 2,66 euro per stuk werden verkocht.

De euro was 1,0529 dollar waard, tegen 1,0548 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 73,99 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 79,04 dollar per vat.