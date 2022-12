Amerikaans inflatiecijfer centraal op positief Damrak

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers kijken vooral uit naar het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat later op de dag verschijnt. De markten hopen dat de Amerikaanse consumentenprijzen in november opnieuw minder sterk zijn gestegen ten opzichte van een maand eerder. In oktober nam de inflatie al voor de vierde maand op rij af.

Bij een verdere afkoeling van de inflatie zou de Federal Reserve de rente minder agressief hoeven te verhogen. De Amerikaanse centrale bankiers beginnen dinsdag ook aan hun tweedaagse rentevergadering. Het rentebesluit volgt op woensdag. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente dan met een half procentpunt zal verhogen, na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt. Beleggers zijn vooral benieuwd wat de Fed zal zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar.

Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met winsten openen, in navolging van het herstel op Wall Street. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong klom tussentijds 0,7 procent door een verdere versoepeling van de coronaregels voor reizigers naar Hongkong.

Op het Damrak zal Adyen mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. De kenners van investeringsbank Jefferies gaf het betaalbedrijf een koopadvies en zien het aandeel als topfavoriet in de Europese betaalsector.

Envipco meldde zo’n 15 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De ruim 5,6 miljoen nieuwe aandelen van de fabrikant van statiegeldmachines werden verkochten tegen 2,66 euro per stuk. Galapagos maakte bekend samen met dochterbedrijf CellPoint eerste “bemoedigende” onderzoeksresultaten te hebben gepresenteerd over een kandidaatmedicijn van het bedrijf.

Shell kondigde aan zijn belangen in twee offshore-deelcontracten van Baram Delta in Maleisiƫ te verkopen aan Petroleum Sarawak Exploration & Production voor 475 miljoen dollar. Afhankelijk van de ontwikkeling van de grondstofprijzen ontvangt het olie- en gasconcern later mogelijk nog tot 50 miljoen dollar extra.

De Europese beurzen begonnen de week met verliezen. De AEX sloot maandag 0,5 procent lager op 720,69 punten. Wall Street veerde daarentegen op. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 34.005,04 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent en techbeurs Nasdaq klom 1,3 procent.

De euro was 1,0556 dollar waard, tegen 1,0548 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent in prijs tot 74,18 dollar. Brentolie werd 1,5 procent duurder op 79,18 dollar per vat.