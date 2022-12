Amerikaanse inflatie zwakt verder af

De Amerikaanse inflatie is in november verder afgezwakt dan verwacht. Ten opzichte van een jaar eerder werd het leven in de Verenigde Staten 7,1 procent duurder. In oktober was die prijsstijging nog 7,7 procent. De geldontwaarding lag sinds december vorig jaar niet meer zo laag.

Ten opzichte van oktober waren het vooral woonlasten die hoger werden. Dat zorgde ervoor dat de lagere energieprijzen vrijwel volledig teniet werden gedaan. Voedsel werd ook duurder, zowel thuis als in de horeca.

De kerninflatie, waarbij de doorgaans beweeglijke prijzen voor energie en voedsel niet worden meegeteld, kwam uit op 6 procent op jaarbasis. Ook dat was minder dan een maand eerder. De centrale banken kijken doorgaans scherper naar de kerninflatie omdat die de onderliggende trend beter weergeeft.

De Amerikaanse beurzen gaan door het nieuws op voor een stevige plus. Door de afnemende inflatie kan de Federal Reserve na vier renteverhogingen met 0,75 procentpunt de teugels wat laten vieren. De centrale bank zal de rente woensdag met 0,5 procentpunt opschroeven, zo verwacht de markt. De dollar leverde 1 procent in ten opzichte van de euro.