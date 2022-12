Beurzen Azië gemengd in afwachting Amerikaanse inflatie

De Aziatische beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers namen weinig risico in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Een verdere afkoeling van de inflatie in de grootste economie ter wereld zou de Federal Reserve kunnen steunen in de overtuiging dat de rente vanaf nu met kleinere stappen kan worden verhoogd. De Fed begint dinsdag ook aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus. Vooral de luchtvaartmaatschappijen en detailhandelsbedrijven in de toeristische sector lieten stevige winsten zien door de verdere versoepeling van de coronamaatregelen voor reizigers naar Hongkong. Zo klommen de luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific en Air China 2,4 en 4 procent. De beurs in Shanghai noteerde een fractie lager door de zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in China vanwege het versoepelen van het strikte coronabeleid.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,4 procent hoger in navolging van de stevige koerswinsten op Wall Street. In de chipsector verwerkten beleggers de berichten dat Japan, en ook Nederland, zich in principe achter de strenge regels hebben geschaard die de Verenigde Staten hebben ingesteld voor de export van chips en chipapparatuur naar China. Chiptester Advantest won 0,2 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron verloor 0,1 procent. In Zuid-Korea daalde de Kospi 0,2 procent en de Australische All Ordinaries won 0,3 procent.