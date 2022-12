Beurzen New York flink hoger na verdere afkoeling inflatie

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag hard omhoog in de eerste handelsminuten. Beleggers reageerden op het meevallende inflatiecijfer over november. Dat voedt de hoop op minder hevige rentestijgingen, wat vaak gunstig is voor aandelenbeleggingen.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen vorige maand met 7,1 procent. Dat was minder dan de 7,3 procent die economen hadden verwacht. In oktober bedroeg de inflatie nog 7,7 procent. Het was de vijfde maand op rij dat de inflatie in de grootste economie ter wereld een afkoeling liet zien.

Hoewel de inflatie nog altijd ruim boven de doelstelling van 2 procent ligt, zal de Federal Reserve de rente in de toekomst mogelijk minder agressief hoeven te verhogen om de inflatie te beteugelen. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente woensdag met een half procentpunt zal verhogen, na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt. Beleggers zijn echter vooral benieuwd wat de Fed zal zeggen over de rentestappen in het nieuwe jaar.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,7 procent hoger op 34.592 punten. De brede S&P 500 steeg 2,7 procent tot 4096 punten en techgraadmeter Nasdaq won 3,7 procent tot 11.549 punten.

Boeing zette de opmars voort en klom 0,8 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines honderd Boeing 787 Dreamliners en honderd stuks van het type 737 MAX heeft besteld. Het is een van de grootste orders van de afgelopen jaren in de luchtvaartindustrie. Maandag won de vliegtuigbouwer al 3,8 procent door berichten dat het bedrijf dichtbij een deal zou zijn met luchtvaartmaatschappij Air India.

Moderna dikte bijna 20 procent aan. De farmaceut verklaarde dat zijn experimentele melanoomvaccin in combinatie met het kankermedicijn Keytruda van Merck het risico op terugkeer van huidkanker met 44 procent vermindert, in vergelijking met een behandeling waarbij alleen Keytruda wordt gebruikt. Merck won 0,2 procent.

Oracle won bijna 5 procent. De softwaremaker boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht.

De euro was 1,0653 dollar waard, tegen 1,0548 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent meer op 74,90 dollar. Brentolie werd 2,6 procent duurder op 80,04 dollar per vat.