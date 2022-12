Bloomberg: waarde ruimtevaartbedrijf SpaceX naar 140 miljard

De waardering van het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk bedraagt nu ongeveer 140 miljard dollar, omgerekend 133 miljard euro. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg praat SpaceX over een aandelenverkoop aan bestaande aandeelhouders waarbij het Amerikaanse bedrijf voor dat bedrag wordt gewaardeerd.

In juli zou nog een prijskaartje van 127 miljard dollar hebben gehangen aan Space Exploration Technologies Corp, zoals het bedrijf voluit wordt genoemd. Het is volgens de ingewijden niet zeker dat de aandelenverkoop doorgaat. SpaceX kon niet onmiddellijk commentaar geven tegen Bloomberg.

Het in het Californische Hawthorne gevestigde SpaceX is het duurste niet-beursgenoteerde bedrijf in de Verenigde Staten. De onderneming is actief met raketlanceringen voor commerciële partijen, maar ook voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en andere overheidsinstellingen. Zo vervoert SpaceX astronauten naar het internationale ruimtestation ISS. Ook houdt SpaceX zich bezig met ruimtevaarttoerisme en het lanceren van Starlink-satellieten.

Het in 2002 opgerichte SpaceX wordt geleid door Musk, die ook aan het hoofd staat van onder meer autobouwer Tesla en Twitter. Zijn belang in SpaceX zou worden gewaardeerd op 47 miljard dollar.