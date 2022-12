Britse vakbonden beginnen nationale staking bij spoorwegen

Duizenden spoorwegarbeiders hebben dinsdag in het Verenigd Koninkrijk het werk neergelegd als onderdeel van een golf van vakbondsacties die gepland staan voor de feestdagen. De stakingen van de grootste spoorwegvakbond van het land, de Rail, Maritime and Transport (RMT), zullen het treinverkeer in het land tot en met zaterdag ernstig ontregelen. Mensen wordt geadviseerd alleen te reizen als het echt nodig is.

De spoorwegstakingen vinden deze week plaats gedurende twee periodes van 48 uur, van dinsdag tot en met woensdag en van vrijdag tot en met zaterdag. Hoewel Eurostar niet rechtstreeks betrokken is bij deze staking, zal die ook een impact hebben op de dienstregeling van de internationale treinen van het bedrijf. De toegang tot het Britse spoorwegnet is namelijk beperkt. Daarom hanteert Eurostar, die onder meer rijdt tussen Amsterdam en Londen, een aangepaste dienstregeling van 13 tot en met 17 december.

De laatste ronde van spoorwegstakingen komt op een moment dat het Verenigd Koninkrijk wordt getroffen door een golf van vakbondsacties die sinds de jaren 80 niet meer is voorgekomen. De stakingen worden gehouden om hogere lonen af te dwingen vanwege de sterk gestegen prijzen van energie en voedsel. Spoorwegwerkers hielden eerder al in juni en oktober stakingen.

De RMT plant ook verdere stakingen tijdens Kerstmis en begin januari. Network Rail, de eigenaar van de Britse spoorweginfrastructuur, heeft zijn werknemers een loonsverhoging aangeboden van 5 procent met terugwerkende kracht voor dit jaar en nog eens 4 procent begin 2023. De leden van de vakbond hebben dat loonbod echter afgewezen. De Britse regering heeft er bij de vakbonden op aangedrongen om de geplande stakingen af te blazen.

Het Verenigd Koninkrijk registreerde in oktober al het hoogste aantal verloren werkdagen door arbeidsconflicten in meer dan tien jaar, blijkt uit gegevens van het Britse statistiekbureau. Volgens schattingen zullen in december naar verwachting meer dan 1 miljoen werkdagen verloren gaan door stakingen, waarmee het de ergste maand van acties zal zijn sinds juli 1989.