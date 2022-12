Curator stelt eigenaar aansprakelijk rond bankroet Miss Etam

De eigenaar van het bedrijf achter de omgevallen winkelketens Miss Etam en Steps moet zich voor de rechter verantwoorden voor tekorten van ongeveer 4,5 miljoen euro na het faillissement bij die merken. De curator van omgevallen bedrijven stelt bestuurders van moederbedrijf NXT Fashion aansprakelijk voor miljoenentekorten na het bankroet en spant een rechtszaak aan.

De curator noemt het handelen van de bekende ondernemer Martijn Rozenboom, die ook wel bekend staat als “bedrijvendokter”, onrechtmatig. Hij kocht na het faillissement van het Belgische winkelbedrijf FNG veel Nederlandse activiteiten, waaronder Miss Etam en Steps, en bracht die onder bij NXT Fashion. Maar daarbij bracht hij de loonkosten voor zo’n zeshonderd medewerkers onder bij bedrijven die later failliet gingen terwijl de opbrengsten apart werden gezet bij niet-failliete onderdelen.

“Deze wijze van handelen acht de curator onrechtmatig, om welke reden de curator de bestuurders van NXT Fashion Group aansprakelijk houdt voor de faillissementstekorten met een totaal van ongeveer 4,5 miljoen euro”, schrijft de curator in een gezamenlijk statement met de bestuurders van NXT Fashion.

In datzelfde persbericht verweert Rozenboom zich. Hij nam de winkelketens over toen een nieuwe coronagolf tot nieuwe beperkingen voor winkels leidde, terwijl daar in de plannen voor een doorstart geen rekening mee werd gehouden. Omdat die winkels na een faillissement en doorstart te boek stonden als nieuwe bedrijven, kon hij geen beroep doen op coronasteun.

De curator is niet de eerste met felle kritiek op de handelswijze van Rozenboom. Eerder beklaagde vakbond AVV zich al over het opknippen van zijn bedrijf in allerlei bv’s, om vervolgens het deel met personeel failliet te laten gaan.