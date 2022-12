Danske Bank bekent schuld aan fraude in VS, betaalt 2 miljard

Danske Bank heeft tegenover Amerikaanse openbaar aanklagers toegegeven schuldig te zijn aan bankfraude rond een groot witwasschandaal. De Deense bank betaalt daarom een boete van 2 miljard dollar (1,9 miljard euro).

Danske Bank liet jarenlang na verdachte geldstromen via zijn Estse dochteronderneming te onderzoeken, ook al was sinds 2014 duidelijk dat buitenlandse criminelen via Estland waarschijnlijk veel geld witwasten. Daardoor ging ook 160 miljard dollar aan mogelijk witwasgeld door het financiële systeem van de Verenigde Staten, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dit terwijl Amerikaanse banken veronderstelden dat de controles om dit te voorkomen bij Danske Bank op orde waren.

“Jarenlang heeft Danske Bank Amerikaanse banken misleid en voorgelogen om miljarden dollars aan verdachte en criminele geldstromen door het Amerikaanse financiële stelsel te pompen”, verklaart de New Yorkse aanklager Damian Williams. Volgens hem overtrad Danske Bank uit puur winstbejag de wet en faciliteerde het bedrijf de financiën van criminelen.

Een andere aanklager, Lisa O. Monaco, waarschuwt dat het ministerie van Justitie het Amerikaanse financiële systeem zal blijven beschermen tegen verdacht buitenlands geld, “of het nou uit Rusland komt of van elders”.

Op hetzelfde moment dat de overeenkomst met het ministerie van Justitie bekend werd, kondigde beurstoezichthouder SEC aan dat Danske Bank ook 413 miljoen dollar betaalt vanwege misleiding van beleggers in de Verenigde Staten. De bank heeft ook een schikking getroffen met de autoriteiten in thuisland Denemarken.

Danske Bank bekende in 2018 dat de geldstromen die via een dochteronderneming in Estland liepen, voor een groot deel verdacht waren. In totaal ging het om 200 miljard euro, die vanuit het buitenland op rekeningen van de Estse afdeling terechtkwam. In oktober maakte het bedrijf bekend omgerekend 1,9 miljard dollar apart te hebben gezet voor een grote schikking rond het witwasschandaal.

Ook Nederlandse banken hebben fikse boetes gekregen voor nalatigheid bij witwascontroles. ING trof al in 2018 een schikking met het OM van 775 miljoen euro wegens “ernstige nalatigheid”. ABN AMRO moest vorig jaar bij een schikking een boete van 480 miljoen euro betalen. Vorige week werd bekend dat Rabobank door het Openbaar Ministerie is aangemerkt als verdachte wegens tekortschietende anti-witwascontroles.