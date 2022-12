Zuivelcoöperatie FrieslandCampina gaat boeren die verduurzamen meer betalen voor hun melk. Daarmee wil FrieslandCampina de uitstoot van broeikasgassen op het boerenerf in 2030 met een derde terugdringen ten opzichte van 2015. De coöperatie noemt klimaat een belangrijk thema waarop zij wil versnellen.

De verduurzamingsplannen maken voor aangesloten boeren nu ook duidelijker welke doelen FrieslandCampina belangrijk vindt. Daarbij is al sneller te zien wat het halen van die doelen concreet oplevert in euro’s. De aangesloten boeren kunnen daarmee beter zien of investeringen de moeite waard zijn.

Verder kunnen boeren in een groter deel van België en Duitsland zich bij de coöperatie aansluiten.