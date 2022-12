Herstel passagiersvervoer op luchthaven Frankfurt zet door

Het herstel van de passagiersaantallen op de luchthaven van Frankfurt is in november doorgezet. De grootste luchthaven van Duitsland verwelkomde vorige maand ongeveer 4,1 miljoen reizigers, een stijging van ruim 41 procent vergeleken met een jaar eerder.

Volgens luchthavenexploitant Fraport gingen veel mensen naar zonbestemmingen in bijvoorbeeld Cyprus, Turkije en het Caribisch gebied. Ook was sprake van verder herstel bij de zakelijke reizen, onder meer naar Noord-Amerika. Het passagierscijfer ligt nog wel ruim 19 procent lager dan november 2019, dus voor de uitbraak van de coronapandemie. Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en elders in de wereld.

Voor heel dit jaar rekent Fraport op circa 50 miljoen passagiers voor Frankfurt, de thuisbasis van Lufthansa. De luchthaven behoort samen met Schiphol, London Heathrow en Paris-Charles de Gaulle tot de grootste vliegvelden van West-Europa.