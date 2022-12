Krant: Rusland verkoopt geen olie als prijsplafond genoemd wordt

Rusland gaat de verkoop van olie verbieden aan landen die het prijsplafond van de G7 steunen. Ook als er in een contract wordt verwezen naar een bepaalde grensprijs gaat de verkoop niet door. Dat staat in een presidentieel decreet dat door het Kremlin wordt voorbereid als antwoord op het prijsplafond, meldt de Russische krant Vedomosti.

Het decreet zal tot en met juni volgend jaar van kracht blijven. Contracten die voor 5 december werden gesloten zullen niet door het decreet worden getroffen.

De G7 en de Europese Unie zijn overeengekomen dat bedrijven niet mogen meewerken aan het leveren van olie die voor meer dan 60 dollar per vat is gekocht. Onder meer rederijen en verzekeraars vallen onder die regeling, wat het voor Rusland veel moeilijker maakt om olie te verkopen. Sinds het prijsplafond in werking is, controleert Turkije de verzekeringsbewijzen van olietankers al strenger omdat veel Russische olie vanuit de Zwarte Zee via de Bosporus en Dardanellen wordt uitgevoerd.

Het prijsplafond is niet statisch op 60 dollar, maar wordt elke twee maanden herzien. Doel is om te zorgen dat Rusland niet veel verdient aan de verkoop van olie, maar wel genoeg om de productie op peil te houden. Op die manier moet een inkomstenbron wegvallen waarmee Rusland de oorlog in Oekraïne financiert.

Niet alle landen doen mee aan het prijsplafond. Het idee is evenwel dat ook zij een forse korting kunnen bedingen omdat het prijsplafond van kracht is.