LTO-voorzitter kreeg thuis bezoek van leden ’trekkersgroepen’

Voorzitter Sjaak van der Tak van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) heeft maandagavond onverwachts bezoek bij hem thuis gekregen van leden van “trekkersgroepen”, zoals de groeperingen worden genoemd die protestacties rond het stikstofdebat organiseren. Dat bevestigt hij na een bericht van agrarisch vakblad Nieuwe Oogst. Hoewel het gesprek goed zou zijn verlopen, hekelt Van der Tak het onaangekondigde bezoek op zijn privéadres.

“Het belangrijkste is dat we dit niet in de privésituatie willen, waar huisgenoten of familieleden bij betrokken kunnen raken”, zegt Van der Tak. “We zijn zeer bereid om met groepen te spreken, maar dat doe je op een fatsoenlijke manier door dat vooraf aan te kondigen. Dat zeg ik niet alleen voor mij, maar voor alle andere voorzitters binnen de LTO, of ze nou voorzitter voor de melkvee, akkerbouw of regio’s zijn. Dit hoort niet op een privéterrein”

Het gesprek ging volgens Van der Tak onder andere over de problemen bij veehouders die voorheen geen vergunning nodig dachten te hebben voor hun bedrijf, maar door dit gemis illegaal bezig zijn sinds de rechter een streep zette door het Nederlandse stikstofbeleid. Ook ging het over de vorm van inspraak van boeren bij onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. “Het was een goed gesprek, met enkele verschillen van opvatting.”

Het was volgens de LTO-voorzitter niet duidelijk of bij de groep van zo’n tien mensen leden zaten van bekendere boerenprotestgroepen zoals Farmers Defence Force of Agractie.

Het is niet de eerste keer dat ontevreden boeren of hun sympathisanten publieke figuren thuis opzoeken. Eind juni ontstond bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) een grimmige situatie door een protest van zo’n 150 demonstrerende boeren en symphatisanten. De blokkade die zij met tientallen tractoren opwierpen kwam volgens een politierechter neer op intimidatie. Deelnemers aan die actie hebben werkstraffen en voorwaardelijke celstraffen gekregen.