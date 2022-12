Spil in Duits fraudeschandaal met dividend krijgt 8 jaar cel

De Duitse bedenker van de zogeheten cum/ex-dividendfraude is door een rechtbank in Bonn veroordeeld tot acht jaar cel. Hanno Berger werd schuldig bevonden aan belastingontduiking tussen 2007 en 2011.

De nu 72-jarige Berger was ooit belastinginspecteur maar werd daarna belastingadvocaat en -adviseur. Hij bedacht het systeem waarbij aandelen rond de datum waarop het dividend wordt uitbetaald van eigenaar wisselen. Zowel de koper als de verkoper vroeg vervolgens de dividendbelasting terug, wat Duitsland volgens sommige experts zo’n 10 miljard euro heeft gekost.

Het systeem werd cum/ex-fraude genoemd naar de Latijnse woorden voor met en zonder. Die terminologie wordt ook gebruikt om aan te geven dat de dividenddeadline voor een aandeel al dan niet is verstreken.

Bergers kantoor werd in 2012 binnengevallen door de Duitse justitie. De belastingadviseur vluchtte daarop naar Zwitserland, maar werd door dat land weer uitgeleverd aan Duitsland. Behalve de gevangenisstraf moet Berger ook 13 miljoen euro terugbetalen.

Ook de Nederlandse bank ABN AMRO werd door Duitsland onderzocht, net als de voormalige bank Fortis, die is opgegaan in ABN AMRO. ABN AMRO zei aan alle onderzoeken te hebben meegewerkt en ook aan alle belastingverplichtingen in Duitsland te hebben voldaan.