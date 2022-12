United Airlines plaatst enorme vliegtuigorder bij Boeing

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft een enorme order geplaatst voor nieuwe vliegtuigen bij Boeing. United koopt honderd toestellen van het type 787 Dreamliner en honderd stuks van het type 737 MAX. Het is een van de grootste bestellingen van de afgelopen jaren in de luchtvaartindustrie. Met de nieuwe vliegtuigen wil United inspelen op het sterke herstel van de luchtvaart van de coronacrisis.

Op basis van catalogusprijzen zou met de opdracht een waarde zijn gemoeid van 43 miljard dollar, omgerekend 41 miljard euro. Doorgaans worden wel flinke kortingen bedongen bij grote bestellingen. De vliegtuigen moeten tussen 2024 en 2032 afgeleverd worden bij United en oudere en minder brandstofzuinige modellen in de vloot van de maatschappij gaan vervangen. United heeft daarnaast ook een optie genomen op de aanschaf van nog eens honderd Dreamliners.

United heeft dus vertrouwen in het verdere herstel van de vraag naar vluchten op middellange en internationale routes. Het bedrijf is ook bezig duizenden extra werknemers aan te nemen. Dit jaar werden 15.000 extra werknemers in dienst genomen onder wie 2400 piloten en volgend jaar moeten er nog eens 15.000 bijkomen, onder wie 2500 piloten.

In juni vorig jaar bestelde United nog tweehonderd 737 MAX-toestellen en zeventig vliegtuigen van het type Airbus A321neo.

De nieuwe megaorder is een opsteker voor het Amerikaanse Boeing, dat lang te kampen heeft gehad met productieproblemen door constructiefouten bij de Dreamliner waardoor de leveringen werden stopgezet. In augustus werden die leveringen weer hervat nadat die in mei vorig jaar waren stilgelegd.