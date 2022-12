VW ziet Europese vraag elektrische auto’s dalen door duur stroom

De vraag naar elektrische auto’s in Europa is de afgelopen maanden gedaald als gevolg van de hoge stroomprijzen, signaleert het Duitse autoconcern Volkswagen. “De verkoop stijgt nog steeds, maar is van koers geraakt”, zegt Thomas Schmall, directeur van de onderdelendivisie bij VW.

Om auto’s betaalbaarder te maken onderzoekt het concern goedkopere batterijen, met alternatieven voor dure grondstoffen als kobalt en nikkel. “Alternatieven zouden al in 2026 op de markt kunnen komen”, zegt Schmall. “Het betekent kleinere batterijen, omdat grote batterijen in kleine auto’s hoge kosten met zich meebrengen. Een gemiddelde klant rijdt 40 kilometer per dag, dus waarom heb je een actieradius van 500 kilometer nodig”, vraagt de topman zich af.

Hij kondigde dinsdag een samenwerkingsverband aan op het gebied van laadinfrastructuur in Italiƫ met een dochteronderneming van het Italiaanse energiebedrijf Enel Group. De twee investeren elk 100 miljoen euro om tegen 2025 een oplaadnetwerk van 3000 stations te bouwen.