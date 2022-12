ACM: energieleveranciers houden zich goed aan 30 dagentermijn

Energieleveranciers houden zich sinds 1 oktober goed aan de minimumtermijn van dertig dagen voor het doorgeven van tariefswijzigingen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek. Volgens de ACM is het belangrijk dat leveranciers tariefswijzigingen op tijd doorgeven aan klanten zodat die zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een aanpassing van hun maandelijkse kosten voor gas en elektriciteit.

De ACM stuurde eind september een brief aan alle energieleveranciers om de communicatietermijn van dertig dagen onder hun aandacht te brengen. Aanleiding hiervoor waren tariefsverhogingen van een aantal leveranciers die te kort voor de ingangsdatum van 1 oktober aan klanten waren doorgegeven. Uit controles blijkt dat deze leveranciers hun verhogingen hebben uitgesteld tot minimaal dertig dagen na de bekendmaking en dat alle leveranciers zich sinds 1 oktober goed houden aan die termijn. De ACM heeft na die datum geen overtredingen van de termijn geconstateerd.

Volgens de ACM is het voor consumenten in de praktijk overigens vaak niet mogelijk om over te stappen naar een andere leverancier voordat het nieuwe tarief ingaat. Dit komt omdat consumenten een wettelijke opzegtermijn van dertig dagen hebben. De toezichthouder roept de wetgever daarom op om het voor consumenten mogelijk te maken een contract binnen veertien dagen op te zeggen en de communicatietermijn van dertig dagen expliciet in de wet op te nemen. Zo moet worden bereikt dat consumenten altijd minimaal dertig dagen van tevoren worden geïnformeerd over hun nieuwe tarief en dan nog ongeveer twee weken de tijd hebben om te beslissen of ze hiermee akkoord gaan of willen overstappen naar een andere leverancier.