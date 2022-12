ArcelorMittal en Ahold Delhaize onderaan op afwachtend Damrak

Staalfabrikant ArcelorMittal en supermarktconcern Ahold Delhaize waren woensdag de grootste dalers in de AEX-index. ArcelorMittal bleef last houden van de verslechterde economische vooruitzichten en Ahold Delhaize kampte met tegenvallende resultaten van zijn Belgische concurrent Colruyt. Ook de chip- en techbedrijven vielen terug na de sterke opmars een dag eerder, die volgde op het meevallende inflatiecijfer uit de Verenigde Staten.

Beleggers kijken echter vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve, dat na sluiting van de Europese markten bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal dan het rentetarief naar verwachting verder verhogen met een half procentpunt. De Fed lijkt daarmee bij de laatste rentevergadering van het jaar wat gas terug te nemen na de vorige stevige rentestappen van 0,75 procentpunt.

Alle aandacht gaat daarbij uit naar wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de inflatieverwachtingen en renteverhogingen in het nieuwe jaar. Die vooruitzichten zullen waarschijnlijk de stemming op de aandelenmarkten voor de komende weken gaan bepalen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,6 procent lager op 728,31 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 945,53 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

ArcelorMittal raakte 3,8 procent kwijt en Ahold Delhaize verloor 2,3 procent. In Brussel kelderde Colruyt 17 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, de grote winnaars van dinsdag, zakten tot 2 procent. Verlichtingsbedrijf Signify voerde de schaarse stijgers aan in de AEX, met een plus van dik 1 procent.

In de MidKap sloot laadpalenmaker Alfen de rij met een min van 3,5 procent. BAM verloor 1,6 procent bij de kleinere bedrijven. De bouwer heeft 115 miljoen euro aan coronasteun van de overheid vervroegd en volledig terugbetaald.

In Madrid steeg Inditex 1,7 procent. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius zag de omzet en winst in de afgelopen negen maanden sterk stijgen. Ook de Duitse reisorganisatie TUI opende de boeken. Dat aandeel zakte 7,7 procent in Frankfurt. TUI wist het verlies dit jaar flink terug te dringen dankzij het herstel van de vraag naar reizen. Het concern wil ook geld ophalen om een groot deel van de Duitse coronasteun terug te betalen.

De euro was 1,0659 dollar waard, tegen 1,0644 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 76,08 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 81,35 dollar per vat.