Arriva plant treinroutes Leeuwarden-Zwolle en Groningen-Zwolle

Vervoerder Arriva wil vanaf 2025 treinen laten rijden tussen Groningen en Zwolle en Leeuwarden en Zwolle. Het openbaarvervoerbedrijf heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt. De treinen moeten de hele dag door gaan rijden op de twee verbindingen.

Arriva wil elke dag twee stoptreinen per uur laten rijden op het traject Groningen-Zwolle. Die doen alle tussenliggende stations aan, inclusief station Staphorst zodra dat station aangelegd is. In de ochtend- en avondspits komen daar telkens vijf sneltreinen bij.

Ook voor het traject tussen Leeuwarden en Zwolle staan twee stoptreinen per uur gepland. Die stoppen vrijwel overal, inclusief het geplande station Leeuwarden Werpsterhoeke. Alleen het geplande station Staphorst wordt overgeslagen. In de ochtendspits en de avondspits komen daar op werkdagen telkens vier extra stoptreinen bij.

Arriva maakt gebruik van de regeling voor open toegang tot het spoor die sinds 2019 geldt. De vervoerder heeft via die regeling al toestemming om een spoorverbinding tussen Amersfoort en Zutphen en nachtlijnen tussen Groningen en Schiphol en tussen Maastricht en Schiphol uit te gaan voeren.