Beurshandel in teken rentebesluit Amerikaanse centrale bank

De beurshandel in Amsterdam staat woensdag volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal na de slotbel op de Europese markten de rente in de Verenigde Staten naar verwachting verder verhogen met een half procentpunt. De Fed lijkt daarmee bij de laatste rentevergadering van het jaar wat gas terug te nemen na de vorige stevige rentestappen van 0,75 procentpunt.

Beleggers zijn vooral benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de renteverhogingen in het nieuwe jaar. Het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer dat dinsdag bekend werd gemaakt, voedde de hoop dat de inflatie zijn piek heeft bereikt en dat de Fed in 2023 kan overschakelen op nog kleinere renteverhogingen om het inflatiedoel van 2 procent te realiseren. De verwachtingen van de Fed op het gebied van de inflatie en de rente zullen dan ook de stemming op de aandelenmarkten voor de komende weken gaan bepalen.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht lager begin van de belangrijke Fed-dag. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine minnen te openen, na de stevige koerswinsten een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom tussentijds 0,6 procent.

Op het Damrak liet BAM weten 115 miljoen euro aan coronasteun van de overheid vervroegd en volledig te hebben betaald. Volgens de bouwer heeft de steun veel betekend op een moment van grote onzekerheid, maar is de kapitaalratio van het bedrijf inmiddels sterk verbeterd en is de kaspositie solide.

Ebusco meldde een opdracht te hebben gekregen om twaalf elektrische bussen te leveren aan het Duitse openbaarvervoerbedrijf Niederrheinische Verkehrsbetriebe (NIAG). De bussen zullen tegen het einde van 2023 worden geleverd. Financiƫle details werden niet gegeven.

Ahold Delhaize zal mogelijk bewegen op een analistenrapport van Berenberg. De kenners van de investeringsbank schroefden hun koersdoel voor het aandeel op. Het beleggingsadvies bleef ongewijzigd op houden.

In Madrid staat Inditex in de belangstelling. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius maakte de resultaten over de afgelopen negen maanden bekend. Ook de Duitse reisorganisatie TUI opende de boeken.

De euro was 1,0640 dollar waard, tegen 1,0644 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 75,09 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent goedkoper, op 80,35 dollar per vat.