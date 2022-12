Bouw verrast door vroege winterkou, maatregelen voor beschut werk

Veel bouwbedrijven zijn overvallen doordat de winter zo vroeg is ingezet dit jaar en nemen extra maatregelen om hun werknemers te beschermen. “De vrieskou komt als een verrassing, vooral omdat oktober en november enorme zachte maanden waren”, zegt Erik Tierolf, manager arbeidsvoorwaarden bij Bouwend Nederland.

In sommige gevallen zitten bouwvakkers nu thuis omdat er niet gewerkt kan worden vanwege de kou. “We zien dat er langer pauze gehouden wordt, er zijn meer koffiemomenten en buitenwerkzaamheden worden afgewisseld met werkzaamheden binnen”, zegt Tierolf. Daarbij krijgen werknemers volgens hem goede winterkleding, waardoor ze minder last hebben van de kou.

Op bouwplaatsen worden ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen waardoor mensen beschut kunnen werken. “Gebouwen zonder kozijnen worden bijvoorbeeld dichtgezet met plastic. Daken worden soms ijsvrij gemaakt, maar als er gevaar dreigt door bijvoorbeeld bevriezing of uitglijden dan wordt het werk stilgelegd”, aldus de deskundige van Bouwend Nederland.

Graafwerkzaamheden zijn volgens hem momenteel het lastigst. “Op het moment dat het gevroren heeft en de grond is hard, dan kan je niet graven. Dat zijn werkzaamheden die direct stil komen te liggen.”

Ook het werken met freesmachines om asfalt te verwijderen is door de vorst vrijwel onmogelijk. “Die machines worden gespoeld met water. Op het moment dat je onder het nulpunt komt kunnen die machines niet meer spoelen”.

Een lichtpuntje is volgens Tierolf dat de gevoelstemperatuur nog wel gunstig is. “Er is een mooi zonnetje, maar als het begint te waaien, is de gevoelstemperatuur vele malen lager. Dan moeten er meer maatregelen genomen worden”.