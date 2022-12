Britse inflatie koelt af na bereiken hoogste niveau in 41 jaar

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in november wat afgekoeld, nadat die in oktober nog het hoogste niveau in 41 jaar had bereikt. Volgens het Britse nationale statistiekbureau ONS bedroeg de inflatie vorige maand 10,7 procent op jaarbasis. Dat was nog 11,1 procent een maand eerder.

Daarmee zwakte de inflatie sterker af dan verwacht. Economen hadden in doorsnee op 10,9 procent gerekend. De minder hoge inflatie is te danken aan de lagere kosten voor brandstoffen aan de pomp dan in oktober. Wel gingen de prijzen voor energie in huis en levensmiddelen omhoog, net als de prijzen voor alcoholische versnaperingen in de horeca.

Het cijfer kan erop duiden dat de inflatie in het Verenigd Koninkrijk over de piek heen is. De inflatiecrisis heeft veel huishoudens in het land hard geraakt en de overheid heeft een reeks steunmaatregelen genomen om mensen te helpen met de hoge kosten voor levensonderhoud. Ondertussen wordt veel gestaakt in het Verenigd Koninkrijk, onder meer op het spoor, om zo hogere lonen af te dwingen.

Om de inflatie te bestrijden, heeft de Britse centrale bank de rente dit jaar steeds verder verhoogd. Donderdag staat een nieuw rentebesluit van de Bank of England op de agenda. Ook dan zal de rente naar verwachting verder opgevoerd worden.

De Britse minister van Financiƫn Jeremy Hunt zei in een verklaring dat veel families en bedrijven het moeilijk hebben door de hoge inflatie. Hij zegt dat de aanpak van de inflatie zijn grootste prioriteit heeft.