Chip- en techbedrijven bij dalers in licht lagere AEX

De chip- en techbedrijven behoorden woensdag tot de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Beleggers namen wat winst na de sterke opleving een dag eerder, die volgde op het meevallende inflatiecijfer uit de Verenigde Staten. Daarnaast wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Amerikaanse centrale bank zal na de slotbel op de Europese markten het rentetarief naar verwachting verder verhogen met een half procentpunt. De Fed lijkt daarmee bij de laatste rentevergadering van het jaar wat gas terug te nemen na de vorige stevige rentestappen van 0,75 procentpunt.

Beleggers zijn vooral benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell zal zeggen over de inflatieverwachtingen en renteverhogingen in het nieuwe jaar. Die vooruitzichten zullen waarschijnlijk de stemming op de aandelenmarkten voor de komende weken gaan bepalen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 729,66 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 950,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,2 procent. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in november sterker dan verwacht afgenomen tot 10,7 procent. Het cijfer is een opsteker voor de Bank of England, die donderdag vergadert over verdere renteverhogingen om de inflatie te bestrijden.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 1,3 procent. Ook staalproducent ArcelorMittal en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zakten meer dan 1 procent. Supermarktketen Ahold Delhaize sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,9 procent. Olie- en gasconcern Shell voerde de schaarse stijgers aan met een plusje van 0,2 procent.

BAM verloor 0,9 procent. De bouwer heeft 115 miljoen euro aan coronasteun van de overheid vervroegd en volledig terugbetaald. Volgens de bouwer heeft de steun veel betekend op een moment van grote onzekerheid, maar is de kapitaalratio van het bedrijf inmiddels sterk verbeterd en is de kaspositie solide. Ebusco daalde 0,5 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft een opdracht gekregen om twaalf bussen te leveren aan een Duitse openbaarvervoerbedrijf.

In Madrid steeg Inditex dik 1 procent. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti en Stradivarius zag de omzet en winst in de afgelopen negen maanden stijgen. Ook de Duitse reisorganisatie TUI opende de boeken. Dat aandeel zakte 4,5 procent in Frankfurt.

De euro was 1,0629 dollar waard, tegen 1,0644 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 75,43 dollar. Brentolie werd een fractie duurder op 80,70 dollar per vat.