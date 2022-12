Claimclub: dit jaar ruim twee keer zoveel vluchten geannuleerd

Vliegreizigers hebben dit jaar veel meer last gehad van problemen op luchthavens dan in eerdere jaren. Bijna twee keer zoveel vluchten van en naar Nederland werden geannuleerd als in 2019. Het totaalaantal vluchten lag volgens claimorganisatie EUclaim nog altijd een vijfde lager dan in het laatste jaar voor coronabeperkingen.

In juni waren de meeste problemen met vluchten. Ook in juli konden veel vluchten niet doorgaan doordat veel vakantiegangers weer weg wilden, maar hier te weinig personeel voor was om dit in goede banen te leiden. De problemen kwamen vooral door te weinig beveiligers en bagageafhandelaars op luchthavens, met name op Schiphol. Ook luchtvaartmaatschappijen zelf konden niet aan genoeg personeel komen.

De eveneens populaire vakantiemaand augustus kende opvallend genoeg juist ongeveer evenveel problemen als tijdens andere jaren. Volgens EUclaim speelt hierin mee dat medewerkers een zomerbonus kregen. Toen die in september verdween, liepen ook de problemen weer op. In november was het weer rustig doordat er minder werd gereisd.

KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, nam ongeveer twee derde van het aantal annuleringen voor zijn rekening: 8813. Ook easyJet en Transavia staan in de top 3. Volgens EUclaim is British Airways de verrassende nummer 4, wat komt door strenge reisbeperkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk begin dit jaar vanwege corona.

18 februari was de dag met de meeste ‘probleemvluchten’. Ruim vierhonderd van de ongeveer 1400 vluchten kampten met een annulering of meer dan drie uur vertraging door storm Eunice.

Een kleine 4 procent van alle vluchten van en naar Nederland werd in de eerste elf maanden van dit jaar geannuleerd of was ernstig vertraagd. In een normaal jaar ligt dit rond de 1 procent. In totaal ging het om 13460 annuleringen. Voor dit overzicht heeft EUclaim de eerste elf maanden van dit jaar vergeleken met volledige voorgaande kalenderjaren. Maar in december zijn er doorgaans weinig incidenten volgens de claimorganisatie, die zelf een “recordjaar” kende door de problemen.