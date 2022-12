Curator medicijnproducent InnoGenerics hoopt op steun Rijk

De curator van de failliete medicijnproducent InnoGenerics wil hulp van de overheid om de productie van generieke medicijnen voor Nederland te behouden. Om een doorstart te onderzoeken is het nodig de fabriek in Leiden tot begin volgend jaar draaiende te houden. Maar daar is geld voor nodig en dat hoopt curator Henri Bentfort van Valkenburg van het ministerie van VWS te krijgen.

InnoGenerics maakt geneesmiddelen in tabletvorm, in opdracht van enkele handelsvergunninghouders. Het gaat onder meer om medicijnen tegen jicht, depressie, hart- en vaatziekten, epilepsie, en suikerziekte. Het was een zeer grote speler op de Nederlandse markt.

Het bedrijf vroeg zelf het bankroet aan nadat toezeggingen van de overheid, of door de overheid geschapen verwachtingen volgens het bedrijf niet voldoende uitgekomen zijn. InnoGenerics verwachtte dat zorgverzekeraars in de aanbestedingsprocedures minder op de prijs zouden letten om zo de afhankelijkheid van met name Aziatische producenten te verkleinen.

Volgens Bentfort van Valkenburg zijn de leveringszekerheid van belangrijke geneesmiddelen en de productie ervan in het geding door het faillissement. Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid had dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer zelf het faillissement van InnoGenerics gemeld en ook op het maatschappelijk belang van generieke medicijnen gewezen. Hij zei wel dat er nog voldoende van die middelen beschikbaar zijn, al vallen tekorten niet uit te sluiten.

Volgens Kuipers zijn er van de geneesmiddelen die de fabrikant maakte nog voldoende beschikbaar. Maar het is niet uit te sluiten dat “er binnen enkele maanden voor enkele geneesmiddelen alsnog tekorten kunnen ontstaan”. Bij zo’n tekort kan er toestemming gegeven worden om vergelijkbare medicijnen uit het buitenland te importeren.

Als er geen geld wordt gevonden valt de productie bij InnoGenerics volgende week al stil. Donderdag spreekt de curator met het ministerie van VWS.