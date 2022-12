Duitse beurswaakhond: wereldwijde cryptoregulering nodig

De markt voor cryptomunten moet wereldwijd gereguleerd worden om zo consumenten te beschermen, witwassen te voorkomen en financiële stabiliteit te waarborgen. Dat zei president Mark Branson van de Duitse toezichthouder op de financiële markten BaFin. De laatste tijd is er veel onrust op de cryptomarkt door het omvallen van de cryptobeurs FTX, waardoor veel beleggers in digitale munten zijn gedupeerd.

Branson zei dat zelfregulering van de cryptowereld niet werkt. Hij omschreef de crypto-industrie als een soort speeltuin voor volwassenen. Met het omvallen van FTX en andere uitwassen in de sector is het volgens de toezichthouder nu tijd voor serieuze regulering. Daarbij is volgens hem een wereldwijde aanpak nodig, in plaats van alleen een Europese.

In Duitsland moeten banken een vergunning hebben om actief te zijn met digitale munten zoals bitcoins. In de Europese Unie wordt gewerkt aan een plan voor regelgeving in de cryptomarkt. Branson stelde verder dat er weer een opleving van de markt voor digitale munten kan komen na de “cryptowinter” waarin de sector zich nu bevindt. In dat geval zal volgens Branson de crypto-industrie waarschijnlijk wel nauwer verweven zijn met de gewone financiële sector waardoor regulering nog belangrijker wordt.

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft Sam Bankman-Fried, oprichter van het failliete FTX, inmiddels beschuldigd van oplichting van investeerders. Bankman-Fried werd maandag opgepakt op de Bahama’s. Hij blijft voorlopig achter de tralies in de Caribische eilandstaat, nadat een verzoek om borgtocht werd afgewezen.