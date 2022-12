Federal Reserve verhoogt Amerikaanse rente minder sterk

De Federal Reserve heeft de Amerikaanse rente met 0,5 procentpunt verhoogd, zoals al werd verwacht. Die verhoging is minder sterk dan de afgelopen vier keer toen er telkens 0,75 procentpunt bij kwam. De Amerikaanse centrale bank zag ruimte voor een lagere verhoging omdat de inflatie over haar piek heen lijkt. Wel geven de beleidsmakers van de Fed aan dat er ruimte is voor verdere renteverhogingen.

De Amerikaanse rente staat nu op een bandbreedte van 4,25 tot 4,5 procent. De beleidsmakers van de Fed denken dat ze de rente tot 5,1 procent op moeten voeren om de inflatie onder controle te krijgen. Dat hoogste niveau was steviger dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend en de Amerikaanse aandelenbeurzen speelden de kleine winsten die ze hadden dan ook direct kwijt. Met name techaandelen, die gevoeliger zijn voor een hoge rente, gingen omlaag.

De economie in de Verenigde Staten groeit dit jaar met 0,5 procent, verwacht de Fed. Dat is een positiever beeld dan bij de vorige raming in september. Ook voor volgend jaar voorzien de centrale bankiers een dergelijke kleine economische groei voordat de Amerikaanse economie weer aan gaat trekken met een groei van 1,6 procent in 2024 en 1,8 procent een jaar later.