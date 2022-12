Hogere omzet en winst voor moederbedrijf Zara en Bershka

Het Spaanse kledingconcern Inditex heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een hogere omzet en winst in de boeken gezet dan een jaar eerder. Het moederbedrijf van winkelketens als Zara, Bershka en Pull & Bear zag de verkopen duidelijk stijgen ondanks de zorgen bij consumenten over de hoge inflatie en afzwakkende koopkracht.

De omzet in de eerste negen maanden klom met 19 procent tot ruim 23 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Volgens Inditex was in alle regio’s een groei van de verkopen te zien, ook geholpen door de opening van nieuwe winkels. Het concern telt nu wereldwijd 6307 winkels. De onderneming zegt dat de herfst- en wintercollecties goed werden ontvangen door klanten. Ook online werd meer verkocht.

De nettowinst nam met 24 procent toe tot 3,1 miljard euro. Om de winstgevendheid te stutten heeft Inditex zijn verkoopprijzen in veel markten verhoogd. Het bedrijf heeft net als veel andere ondernemingen te kampen met hogere kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, energie en transport.

Topman Óscar García Maceiras zegt in een toelichting dat de resultaten de kracht van Inditex aantonen in de huidige uitdagende marktomstandigheden. Het concern zegt nog steeds goede groeimogelijkheden te zien.