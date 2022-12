IEA: Russische olie-inkomsten gedaald in november

De inkomsten uit de export van olie door Rusland zijn in november gedaald in aanloop naar het prijsplafond dat het Westen heeft opgelegd op Russische olie. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) stonden de inkomsten onder druk door de kortingen die worden geboden op Russische olie, terwijl er wel meer werd uitgevoerd door Rusland.

Volgens schattingen van het IEA bedroegen die olie-inkomsten vorige maand 15,8 miljard dollar, omgerekend bijna 15 miljard euro. Dat is het op een na laagste niveau van dit jaar. In september werd het laagste niveau gemeten met 14,7 miljard dollar. Het geld uit de export van fossiele brandstoffen is met afstand de belangrijkste bron van inkomsten voor Rusland.

De hoeveelheid Russische ruwe olie en olieproducten die werd geëxporteerd steeg in november juist naar gemiddeld 8,1 miljoen vaten per dag. Dat is het hoogste niveau sinds april. Zo werd bijvoorbeeld veel meer olie naar India vervoerd, terwijl de export naar de Europese Unie afnam.

De EU en de G7-landen hebben sinds 5 december een prijsplafond van 60 dollar per vat opgelegd voor Russische olie. Bedrijven mogen niet meewerken aan het transport van olie uit Rusland als die olie voor meer dan 60 dollar per vat wordt verkocht. Het gaat vooral om rederijen en verzekeraars. Ook heeft de EU een embargo op de invoer van Russische ruwe olie via tankers opgelegd. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat Rusland grotere moeite heeft om de oorlog in Oekraïne te financieren met de verkoop van olie.

Het IEA verwacht dat door die sancties de olieproductie van Rusland deze maand met 400.000 vaten per dag kan dalen. Moskou heeft namelijk gezegd geen olie te zullen verkopen aan landen die het prijsplafond steunen, wat dus tot een lagere productie kan gaan leiden.