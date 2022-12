Ifo: krimp van Duitse economie zal meevallen door stijgende lonen

De Duitse economie krimpt volgend jaar een stuk minder dan eerder gedacht. Het economisch onderzoeksinstituut Ifo verwacht nu dat de krimp op een minimale 0,1 procent blijft steken, tegenover een min van 0,3 procent bij een eerdere raming. Volgens het instituut is de winter nog zwaar voor de huishoudens, maar vangen hogere lonen daarna de nog altijd forse inflatie op.

“Vanaf de tweede helft van komend jaar zullen de inkomens waarschijnlijk weer sterker stijgen dan de prijzen en zullen de bestedingen naar verwachting aantrekken”, verwacht Ifo. De inflatie blijft op een geschatte 6,4 procent nog wel hoog, maar die koelt af door overheidsmaatregelen tegen de hoge energiekosten. Eerst was de verwachte inflatie nog 9,3 procent.

Het afgelopen derde kwartaal was met een groei van 0,4 procent ook al “veel beter dan gedacht”, aldus Ifo-hoofdeconoom Timo Wollmershäuser. Daardoor is ook de verwachting voor het huidige kalenderjaar in positieve zin bijgesteld, naar een groei van 1,8 procent. Voor 2024 wordt nu rekening gehouden met een groei van 1,6 procent. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.