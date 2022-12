Ook winsten op beurzen Azië na inflatiemeevaller VS

De Aziatische aandelenbeurzen lieten woensdag winsten zien in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende inflatie in de Verenigde Staten, die in november sterker dan verwacht afkoelde tot 7,1 procent. De inflatie in de grootste economie ter wereld nam daarmee voor de vijfde maand op rij af en lijkt zijn piek te hebben bereikt. Dat voedt de hoop dat de Federal Reserve de rente minder agressief hoeft te verhogen om het inflatiedoel van 2 procent te bereiken.

De Amerikaanse centrale bank zal later op de dag nog zijn laatste rentebesluit van dit jaar bekendmaken. Algemeen wordt verwacht dat het rentetarief in de VS met een half procentpunt zal worden opgeschroefd. Bij de vorige vier rentevergaderingen was nog sprake van stevige rentestappen van 0,75 procentpunt. Beleggers hopen dat de centrale bankiers zullen aangeven in het nieuwe jaar over te gaan op kleinere rentestappen.

De beurs in Shanghai won 0,1 procent en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,8 procent. Economen van de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley verhoogden hun verwachtingen voor de economische groei van China in 2023. Dankzij de versoepeling van het strenge coronabeleid in het land wordt nu een groei voorzien van 5,4 procent van de op een na grootste economie ter wereld. In Zuid-Korea steeg de Kospi 1 procent en de Australische All Ordinaries won 0,7 procent.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,7 procent in de plus. Een tegenvallend Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit blijkt dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven in het vierde kwartaal verder is verslechterd, zorgde daarbij voor enige koersdruk. De Japanse tech- en chipbedrijven profiteerden daarentegen van het vooruitzicht van mogelijke kleinere renteverhogingen in de VS. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron steeg dik 2 procent. Chiptester Advantest en techconcern Sony wonnen ruim 1 procent.